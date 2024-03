Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 27,32 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 27,32 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 27,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 26,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.097.944 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,43 USD. Dieser Kurs wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 73,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir ließ sich am 05.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,61 Prozent gesteigert.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

