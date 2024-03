Palantir Aktie News: Palantir springt am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 9,6 Prozent auf 26,13 USD nach oben.

Die Palantir-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 9,6 Prozent auf 26,13 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,73 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,83 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.277 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2024 auf bis zu 26,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (7,21 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 72,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 05.02.2024 vor. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,35 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 USD in den Büchern standen.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

