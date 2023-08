Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Einbußen

07.08.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 17,96 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 15,48 EUR -1,23 EUR -7,33% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 17,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,77 USD aus. Bei 18,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.667.821 Palantir-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 20,24 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 203,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 08.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,02 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 525,19 USD, während im Vorjahreszeitraum 446,36 USD ausgewiesen worden waren. Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,213 USD je Palantir-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie "Messi der KI": Palantir-Aktie setzt Kursrally an der NYSE weiter fort NYSE-Titel C3.ai-Aktie kennt kein Halten: Das sagen Wall Street-Analysten zur KI-Kursrally KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com