Palantir Aktie News: Palantir fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,7 Prozent auf 14,05 EUR ab.

Der Palantir-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:04 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 14,05 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,81 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,81 EUR. Zuletzt wechselten 35.984 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,20 Prozent.

Am 07.08.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,227 USD fest.

