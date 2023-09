Palantir Aktie News: Palantir verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 14,37 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 6,1 Prozent auf 14,37 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 14,37 USD. Bei 14,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 1.313.576 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,24 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. 40,81 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 58,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,227 USD in den Büchern stehen haben wird.

