Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 15,32 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,6 Prozent auf 15,32 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,61 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,22 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.399 Stück gehandelt.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,19 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,79 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Abschläge von 61,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 07.08.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,227 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

