Palantir Aktie News: Palantir am Mittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 16,08 EUR.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,08 EUR. Die Palantir-Aktie legte bis auf 16,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 61.724 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,59 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 02.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 558,16 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 477,88 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison