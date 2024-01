Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 16,42 USD nach oben. Die Palantir-Aktie legte bis auf 16,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.002.425 Palantir-Aktien.

Bei 21,84 USD erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 6,10 USD. Abschläge von 62,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,354 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

