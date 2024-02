Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,89 EUR.

Die Palantir-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 21,89 EUR ab. Die Palantir-Aktie sank bis auf 21,75 EUR. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 225.224 Palantir-Aktien.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 22,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 6,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 69,79 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 05.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren, um 27,30 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte Palantir die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,331 USD fest.

