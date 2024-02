Palantir Aktie News: Palantir bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 23,61 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 8,1 Prozent auf 23,61 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 23,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,48 USD. Bisher wurden via AMEX 220.370 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 23,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,10 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Mit einem Kursverlust von 69,48 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,331 USD je Palantir-Aktie.

