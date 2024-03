Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 27,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 27,12 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 27,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,10 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 2.425.716 Aktien.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.02.2024. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 608,35 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 508,62 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen