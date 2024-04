Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Palantir-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 22,96 USD.

Die Palantir-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,96 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 23,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 22,68 USD. Bei 23,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 898.565 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,80 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 608,35 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 508,62 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,330 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

