Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Montagnachmittag

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 7,66 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 7,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.802.296 Stück.

Bei 11,62 USD markierte der Titel am 06.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,08 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,28 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 13.02.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508,62 USD im Vergleich zu 432,87 USD im Vorjahresquartal.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,207 USD fest.

