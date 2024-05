Palantir Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Palantir

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 21,16 USD nach.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 21,16 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,06 USD ab. Bei 21,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 2.854.119 Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 23,05 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,66 USD am 10.05.2023. Abschläge von 59,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 634,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 508,62 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Palantir die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 USD fest.

