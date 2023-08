Palantir Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf Palantir

So entwickelt sich Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 16,39 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,9 Prozent auf 16,39 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 16,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.577.500 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,46 Prozent. Bei 5,93 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Palantir gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 525,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 446,36 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,216 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

"Messi der KI": Palantir-Aktie setzt Kursrally an der NYSE weiter fort

NYSE-Titel C3.ai-Aktie kennt kein Halten: Das sagen Wall Street-Analysten zur KI-Kursrally