Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,12 EUR.

Die Palantir-Aktie notierte um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,12 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,09 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 15.424 Palantir-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,59 EUR am 28.12.2022. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 60,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 07.08.2023. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,32 USD – ein Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 473,01 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,227 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

