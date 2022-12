Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Palantir 6,84 EUR

4,03% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,80 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,76 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.856 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 17,99 EUR markierte der Titel am 09.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 62,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 6,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 9,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2022 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 477,88 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 392,15 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Palantir am 15.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,174 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir kann Erlöse deutlich steigern - Palantir-Aktie an der NYSE in Rot

Ausblick: Palantir gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com