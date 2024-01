Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 16,67 USD.

Das Papier von Palantir legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 4,1 Prozent auf 16,67 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,89 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,17 USD. Bisher wurden via AMEX 54.368 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 21,80 USD erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 6,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 63,37 Prozent Luft nach unten.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 558,16 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Am 14.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,354 USD fest.

