Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 23,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 2,0 Prozent auf 23,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 23,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 191.088 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (6,61 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.02.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 608,35 USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,331 USD fest.

