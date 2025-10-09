Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag schwächer

DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.963 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
So bewegt sich Palantir

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 181,40 USD ab.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 181,40 USD nach. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 180,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.282.355 Palantir-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 4,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 40,36 USD. Mit einem Kursverlust von 77,75 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,644 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

