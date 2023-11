Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 17,31 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,31 EUR zu. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,25 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 25.532 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 18,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Mit Abgaben von 67,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.11.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 477,88 USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,246 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

