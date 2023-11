So bewegt sich Palantir

Palantir Aktie News: Palantir legt am Nachmittag zu

09.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 18,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 18,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 18,87 USD. Bei 18,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 974.161 Palantir-Aktien umgesetzt. Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 8,04 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,37 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 477,88 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,246 USD je Palantir-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren? Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

