So bewegt sich Palantir

Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

10.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,53 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 15,46 EUR 0,33 EUR 2,15% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 16,53 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 16,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 861.195 Palantir-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,84 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,12 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,13 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 62,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 vorlegen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,354 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie NYSE-Titel Palantir-Aktie vor gigantischem Bull Run? Darum erhöht Cathie Wood bei der KI-Aktie Palantir ihren Einsatz Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com