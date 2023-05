Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Palantir-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 23,4 Prozent auf 9,55 USD zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,68 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,22 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 428.668 Palantir-Aktien.

Bei 11,61 USD markierte der Titel am 06.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 21,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 525,19 USD umgesetzt, gegenüber 446,36 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,214 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir schlägt Umsatzerwartungen: Palantir-Aktie an der NYSE zweistellig im Plus

Ausblick: Palantir präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com