Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag freundlich

10.05.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,18 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 21,18 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,37 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 21,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.232.864 Palantir-Aktien umgesetzt. Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 29,87 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,38 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 06.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 634,34 Mio. USD im Vergleich zu 525,19 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Palantir. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,329 USD je Palantir-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Wettbewerb mit NVIDIA, Microsoft & Co.: Oracle steigert generative KI-Fähigkeiten Palantir-Aktie bricht trotzdem ein: Palantir mit Ergebnisplus KI-Hype, "Magnificent Seven" & Co.: Mausert sich Palantir zum neuen Microsoft?

