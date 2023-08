Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag freundlich

Palantir im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 15,69 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 15,69 USD. Bei 15,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.875.369 Aktien.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 28,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,93 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,24 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,32 USD umgesetzt, gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,225 USD in den Büchern stehen haben wird.

