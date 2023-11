Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 18,26 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 18,26 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,18 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,55 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 52.036 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,19 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 9,56 Prozent niedriger. Bei 5,93 USD fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 208,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 02.11.2023. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 558,16 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477,88 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,246 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

