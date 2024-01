Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,47 EUR.

Die Palantir-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 15,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 15,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.508 Palantir-Aktien.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2023 (6,15 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 60,23 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 558,16 USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 477,88 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,246 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

