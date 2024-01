Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 16,66 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 16,66 USD. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 16,63 USD ein. Bei 16,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 1.204.531 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 21,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 6,13 USD. Abschläge von 63,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 02.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 558,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD in den Büchern standen.

Am 14.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,246 USD je Aktie.

