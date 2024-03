Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,34 USD zu.

Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 26,34 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 26,83 USD zu. Mit einem Wert von 25,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.797.958 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,40 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 72,68 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 05.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,35 USD im Vergleich zu 508,62 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

