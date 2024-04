Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 22,42 USD.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 22,42 USD zeigte sich die Palantir-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 22,72 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 22,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,61 USD. Bisher wurden heute 541.681 Palantir-Aktien gehandelt.

Bei 27,50 USD markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,66 Prozent hinzugewinnen. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 67,53 Prozent wieder erreichen.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.02.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,35 USD, während im Vorjahreszeitraum 508,62 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Experten empfehlen: Nicht nur NVIDIA zählt zu den Top KI-Aktien in diesem Jahr

Palantir und Oracle kündigen KI-Kooperation an - Analyst erwartet kräftigen Schub für Palantir-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison