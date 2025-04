Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,94 USD ab.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 87,94 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,84 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 87,98 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 3.095.053 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 20,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 03.02.2025. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 608,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 827,52 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,543 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

