Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 15,13 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 15,13 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,92 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.207.204 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 20,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 33,74 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 60,84 Prozent sinken.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,225 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal