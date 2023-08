Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,40 USD zu.

Die Palantir-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 15,40 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 15,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,40 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 60.652 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,19 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 23,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Mit Abgaben von 61,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palantir veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 533,32 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,75 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,225 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

