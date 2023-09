Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 15,67 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 15,67 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 15,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,41 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.295.009 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 20,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,93 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 62,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,227 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



