Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Palantir

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 164,76 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 164,76 USD ab. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,22 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.389.974 Palantir-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 13,03 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 390,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,644 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

