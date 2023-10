Palantir Aktie News: Palantir am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 18,13 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 18,13 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 18,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.612.744 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 5,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 205,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 07.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,228 USD je Palantir-Aktie.

