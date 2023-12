Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 18,08 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 18,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 18,10 USD. Mit einem Wert von 17,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.667.841 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 21,84 USD. Gewinne von 20,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 205,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 558,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,246 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison