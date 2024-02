Palantir Aktie News: Palantir verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,35 USD ab.

Das Papier von Palantir befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,7 Prozent auf 24,35 USD ab. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 23,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,00 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 147.502 Aktien.

Am 08.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 7,21 USD. Mit Abgaben von 70,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir veröffentlichte am 05.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,30 Prozent auf 608,35 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,331 USD je Palantir-Aktie.

