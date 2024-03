Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,10 USD ab.

Die Palantir-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,10 USD abwärts. Bei 24,55 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.876.004 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,50 USD) erklomm das Papier am 08.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 8,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 7,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palantir gewährte am 05.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,35 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 USD in den Büchern standen.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,330 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen