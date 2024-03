Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagvormittag gefragt

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,47 EUR.

Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,47 EUR. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 23,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.860 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,61 EUR fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 05.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Palantir hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 508,62 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,330 USD je Palantir-Aktie belaufen.

