Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 22,76 USD.

Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 22,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,59 USD. Zuletzt wechselten 681.734 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,83 Prozent. Am 05.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,01 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palantir ließ sich am 05.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 508,62 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.05.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,330 USD im Jahr 2024 aus.

