Palantir Aktie News: Anleger greifen bei Palantir am Mittag zu

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 15,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,06 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 15,11 EUR. Bei 14,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 40.704 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,24 Prozent. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 08.05.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 525,19 USD gegenüber 446,36 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,252 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison