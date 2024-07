Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 27,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 27,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 27,93 USD. Bei 27,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 821.732 Palantir-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 28,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 2,36 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 50,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 634,34 Mio. USD im Vergleich zu 525,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,329 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

