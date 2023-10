Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 17,08 EUR.

Um 12:01 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 17,08 EUR. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,14 EUR aus. Bei 17,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.729 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 5,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,26 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 533,32 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,01 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,228 USD im Jahr 2023 aus.

