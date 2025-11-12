Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 185,36 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,9 Prozent auf 185,36 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 184,56 USD. Bei 190,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.599.992 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 207,52 USD. 11,96 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2024 (58,54 USD). Mit Abgaben von 68,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,719 USD je Palantir-Aktie.

