Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Abend südwärts

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 181,43 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 181,43 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 180,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8.158.089 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 207,52 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 12,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,54 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 67,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. USD – ein Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 725,52 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,719 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

