Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 116,44 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 116,44 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 115,65 USD. Mit einem Wert von 117,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.342.090 Palantir-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,65 USD) erklomm das Papier am 12.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 20,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 03.02.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 827,52 Mio. USD im Vergleich zu 608,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 18.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,535 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

