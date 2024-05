Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 21,07 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 21,07 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 21,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.155.320 Palantir-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,52 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 57,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 06.05.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 634,34 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 525,19 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 USD fest.

