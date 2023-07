Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,02 EUR nach oben.

Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 15,02 EUR. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,10 EUR an. Bei 14,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 27.615 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 16,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 62,77 Prozent sinken.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 446,36 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 525,19 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,252 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

